"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Granta с ABS

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"АвтоВАЗ" вновь начал производить автомобили Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что ABS устанавливается на все машины Granta, начиная с версии Classic. Рекомендованная розничная цена на Granta с антиблокировочной системой тормозов начинается от 772,5 тысячи рублей.

В мае прошлого года в России временно разрешили выпускать автомобили без ABS. Решение было принято на фоне проблем с поставками комплектующих.

В июле в Костроме запустили первое российское производство антиблокировочных систем и электронных систем динамической стабилизации (ESP) для легковых автомобилей. Планируется, что объем производства составит 850 тысяч штук в год с возможностью расширения до 1,2 миллиона.

Первое российское производство систем ABS И ESP для автомобилей запущено в Костроме