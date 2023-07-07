Первое российское производство антиблокировочных систем для "АвтоВАЗа" запущено в Костроме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первое российское производство антиблокировочных систем (ABS) и электронных систем динамической стабилизации (ESP) для легковых автомобилей запустили в Костроме. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на церемонии запуска присутствовали губернатор Костромской области Сергей Ситников, представитель от законодательного органа государственной власти Костромской области в Совете Федерации Сергей Калашник, замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак и глава администрации Костромы Алексей Смирнов.

"Электронная система ABS и ESP является ключевым элементом автомобиля", – заявил Шпак.

По его словам, производство электронных комплектующих – один из основных приоритетов политики технологической независимости, которую проводит правительство РФ, так как потребители рынка автоэлектроники требуют значительного объема электронных комплектующих. В рамках программы "Автоэлектроника" министерство промышленности и торговли РФ координирует взаимодействие между автопроизводителями, производителями элементной базы и производителями блоков управления, объяснил он.

Сделать цену изделий более конкурентной позволило обеспечение емкого рынка производителю, продолжил Шпак. Осуществить подобное раньше было невозможно из-за иностранных компаний, которые почти полностью владели рынком сбыта.

По информации агентства, проект полностью коммерческий и выполняется без помощи субсидий и бюджетных средств. Блоки ABS и ESP будут изготавливать на новой производственной линии НПП "Итэлма". Для этого построили отвечающий международным стандартам цех. Линия производства в нем полностью автоматизирована.

Уточняется, что у компании есть лицензия на проведение глубокой локализации производства систем ABS и ESP, благодаря ей можно локализовать все комплектующие, входящие в состав системы. Среди них корпус, электронные комплектующие, электромотор и другие. Планируется, что объем производства составит 850 тысяч штук в год с возможностью расширения до 1,2 миллиона.

"Еще во время кризиса компонентов мы задумались над реализацией подобного проекта. Так как на российском рынке отсутствовали предложения, способные конкурировать с глобальными зарубежными поставщиками", – сообщил генеральный директор НПП "Итэлма" Алексей Воробьев.

По его словам, в прошлом году проект стал необходим из-за обострения ситуации. Минпромторг РФ поддержал взаимодействие поставщиков и автопроизводителей в рамках "Автоэлектроники" и консолидацию спроса.

Добавляется, что спрос на подобные автокомпоненты появился в России в 2021 году и усилился в условиях остановившихся поставок антиблокировочных и противозаносных систем в 2022 году. "Итэлма" планирует полностью закрыть спрос российских производителей. Локализация производства систем к 2026 году превысит 75%.

Издание передает, что до этого системы ABS и ESP на территории России производило предприятие "Роберт Бош Самара". ФГУП "НАМИ" приобрело его в июне. В планах у "НАМИ" наладить с 2024 года выпуск систем, а с 2025 года выйти на проектные мощности. "Итэлма", в свою очередь, создает и производит электронные системы для пассажирского и коммерческого транспорта. Предприятие – лидер отечественной автоэлектроники, оно поставляет продукцию всем основным российским автопроизводителям.

Воробьев подчеркнул, что ABS от "Итэлмы" будет использоваться на автомобилях "АвтоВАЗа"

"У нас поставки на "АвтоВАЗ", и мы все основные модели, которые выпускает на данный момент "АвтоВАЗ", такие как Lada Vesta, Lada Granta, Niva Classic, мы обеспечиваем", – сообщил он.

Компания планирует начать поставки в июле. Как заявил Воробьев, в этом году объем производства планируется на уровне 200 тысяч. В производство инвестировали около 1 миллиарда рублей.

"Коллеги из "Итэлмы" выиграли честный тендер, причем на тендере участвовали <…> заграничные компании. <…> Основным потребителем объемов является "АвтоВАЗ", – рассказал в кулуарах церемонии вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей Громак.

Ранее сообщалось, что продажи нового отечественного кроссовера Lada X-Cross 5 начнутся в третьем квартале текущего года. В рамках подготовки производства Lada X-сross 5 на площадке в Санкт-Петербурге в кратчайшие сроки была проведена модернизация оборудования.

До этого Toyota передала свои российские активы, включающие в себя завод в Санкт-Петербурге, в государственную собственность ФГУП "НАМИ". Уточнялось, что сделка не подразумевает опциона на обратный выкуп производственных площадок.

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