ФГУП "НАМИ" купило компанию "Роберт Бош Самара"

Фото: bosch.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие "НАМИ" купило предприятие ООО "Роберт Бош Самара", где производились системы рулевого управления. Об этом сообщается в телеграм-канале ФГУП.

"13 июня 2023 года ФГУП "НАМИ" заключило сделку по приобретению 100% долей ООО "Роберт Бош Самара", расположенного в Самарской области. Ранее компания занималась производством систем рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP", – говорится в сообщении.

На момент заключения сделки в "Роберт Бош Самара" работали 107 сотрудников. В дальнейшем они продолжат осуществлять деятельность на предприятии.

Ранее стало известно, что Toyota передала свои российские активы, включающие в себя завод в Санкт-Петербурге, в государственную собственность ФГУП "НАМИ". Уточнялось, что сделка не подразумевает опциона на обратный выкуп производственных площадок.

Москвичам рассказали о популярности электромобилей в столице