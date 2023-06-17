Продажи Lada X-Cross 5 начнутся в третьем квартале текущего года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Продажи нового отечественного кроссовера Lada X-Cross 5 начнутся в третьем квартале текущего года. Об этом сообщается на сайте Минпромторга РФ.

Отмечается, что 17 июня глава ведомства и по совместительству председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Денис Мантуров посетил завод "Лада Санкт-Петербург", где принял участие в церемонии запуска производства автомобиля.

"В рамках подготовки производства Lada X-сross 5 на площадке в Санкт-Петербурге в кратчайшие сроки была проведена модернизация оборудования. <...> Старт продаж Lada X-cross 5 запланирован на III квартал 2023", – говорится в сообщении.

Новый автомобиль отечественного производителя был представлен на днях в рамках Петербургского международного экономического форума. Как отмечают эксперты, X-Cross 5 является копией китайского кроссовера Bestune T77 от концерна FAW.

