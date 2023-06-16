Греф не смог завести новую Lada Aura с двух попыток

Глава "Сбера" Греф с двух попыток не смог завести новый премиальный автомобиль Lada Aura

Глава Сбербанка Герман Греф не смог завести новый автомобиль для чиновников Lada Aura, передает РБК.

На помощь Грефу пришел министр финансов Антон Силуанов, который завел новую Lada с первой попытки.

Как объяснили представители "АвтоВАЗа", глава кредитной организации не смог завести машину, так как после предыдущей поездки автомобиль был заглушен, но передача оставалась включенной. Таким образом, сработала защита, которую удалось снять после перевода в режим "Паркинг".

Ранее сообщалось, что стоимость Lada Aura существенно превысит 2 миллиона рублей. По прогнозам "АвтоВАЗа", серийное производство седана может начаться уже в 2024 году при достаточной поддержке.

Кроме того, глава "АвтоВАЗа" отметил, что компания планирует начать производство автомобилей Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов, летом 2023 года.

Новое семейство автомобилей на базе Lada Granta получит название Iskra