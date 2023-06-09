Российский автомобиль Lada Aura будет стоить существенно больше 2 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Я за рулем Maxim Kadakov"

Стоимость автомобиля Lada Aura существенно превысит 2 миллионов рублей, сообщил глава "Автоваза" Максим Соколов.

"Исходя из объемов производства – платежеспособного спроса – будет понятна его цена. Это будет выше 2 миллионов рублей, даже существенно выше 2 миллионов рублей. Это машина премиального класса", – приводит ТАСС слова Соколова.

При этом, по словам Соколова, "АвтоВАЗ" сможет запустить производство Lada Aura уже в 2024 году при достаточной поддержке. Под поддержкой глава компании подразумевает обязательные продажи по государственным закупкам. В частности, Соколов предложил расширить перечень на лизинг для чиновников, госслужащих, работников бюджетных учреждений и госкорпораций.

Кроме того, глава "АвтоВАЗа" отметил, что компания планирует начать производство автомобилей Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов, летом 2023 года.

Ранее в "АвтоВАЗе" предложили увеличить утильсбор на бюджетные легковые автомобили почти на 70%. Соколов рассказал, что автомобильные производители в России, которые заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют возможность получить промышленные субсидии. Эти субсидии считают компенсацией утильсбора.

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