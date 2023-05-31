Фото: depositphotos/Stocksolutions

"АвтоВАЗ" предлагает увеличить утильсбор на бюджетные легковые автомобили почти на 70%. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

"Для разных автомобилей по-разному, но если говорить про категории автомобилей, в которых производит "АвтоВАЗ", то до 300 со 178 тысяч рублей", – передает РИА Новости слова президента компании.

Соколов рассказал, что автомобильные производители в России, которые заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют возможность получить промышленные субсидии. Эти субсидии считают компенсацией утильсбора.

Соколов ранее заявлял, что увеличение утильсбора способствует защите внутреннего рынка от импорта.

До этого "АвтоВАЗ" заявил, что стоимость нового автомобиля модели Lada Vesta NG будет начинаться с 1 239 900 рублей. В концерне отметили, что скоро автомобиль Lada Vesta нового поколения в комплектации Comfort поступит в дилерские центры Российской Федерации.

