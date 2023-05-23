"АвтоВАЗ" начнет выпуск новой Lada Vesta на природном газе в 2024 году

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"АвтоВАЗ" планирует начать производство обновленной Lada Vesta, работающей на природном газе, в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергея Громака.

"В перспективе при положительной динамике рынка мы в 2024-м и 2025-м годах планируем запустить еще две газомоторных модели: на метане, на компримированном природном газе. Это Lada Vesta нового поколения в 2024 году и Lada Largus в 2025 году", – сказал Громак.

Как отметил вице-президент, газовые баллоны в Lada Largus будут расположены под днищем багажника, что позволит сделать его более вместительным.

Громак также напомнил, что в этом году "АвтоВАЗ" совместно с индустриальным партнером в Тольятти запустили производство газомоторной версии автомобиля Lada Granta. По его словам, в планы компании на год входит произвести 3–3,5 тысячи таких машин.

С 1 мая "АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили. Как уточнял ранее глава компании Максим Соколов, стоимость машин выросла в среднем на 2%. Он также заверил, что общий рост цен на автомобили в 2023 году не превысит ожидаемый уровень инфляции в России – 5,3%.

До этого "АвтоВАЗ" возобновил серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти. В концерне отмечали, что в мае 2023 года модель нового поколения может поступить в салоны более 300 дилерских центров после того, как накопится необходимый запас готовых машин.