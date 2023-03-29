Производство Lada запустят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Павел Ворожцов

Российская компания "АвтоВАЗ" планирует начать выпуск автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге совместно с новыми партнерами. Об этом сообщается на сайте производителя.

Выпуск планируют запустить во втором квартале 2023 года. Отмечается, что обсуждение проекта с новыми партнерами началось в 2022 году. На тот момент президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявлял, что выпуск автомобилей Lada на петербургском заводе может стартовать во втором полугодии.

"Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в востребованных сегментах C и D. Всего же в 2023 году "АвтоВАЗ" планирует произвести более 400 тысяч автомобилей", – говорится в сообщении.

"АвтоВАЗ" является владельцем заводов в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в компании в госсобственность России. На данный момент марка состоит из четырех семейств: Vesta, Largus, Granta и Niva.

Между тем стало известно, что компания возобновила серийное производство Lada Vesta NG на заводе, расположенном в Тольятти. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, "АвтоВАЗ" взял курс на ускоренное импортозамещение своей компонентной базы.

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