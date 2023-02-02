06:20Транспорт
Автомобили Lada Vesta закончились в российских автосалонах
Фото: depositphotos/VitalikRadko
В российских дилерских центрах закончились автомобили Lada Vesta. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.
В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" не исключили, что в некоторых автосалонах еще могли остаться единичные экземпляры модели.
По информации источника агентства в официальном дилерском центре бренда, последнее поступление автомобилей Lada Vesta на площадки для дальнейшей продажи было в июне прошлого года. Уже в июле был продан последней автомобиль из этой модели.
Выход на рынок обновленной версии Lada Vesta, по заверению "АвтоВАЗа", состоится в марте–апреле этого года.
Ранее сообщалось о том, что цены на автомобили в России с начала 2023 года остались на прежнем уровне. К примеру, на ряд моделей Chery в январе продолжил действовать прайс-лист, который был сформирован еще в декабре 2022 года, а, согласно прайс-листу Haval, изменился только размер скидки.
В декабре стало известно о том, что производство автомобилей Lada от "АвтоВАЗа" запустят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. По словам гендиректора "АвтоВАЗа", это будут современные и качественные автомобили с высокими потребительскими достоинствами и высочайшими стандартами безопасности.
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