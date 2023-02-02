Автомобили Lada Vesta закончились в российских автосалонах

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В российских дилерских центрах закончились автомобили Lada Vesta. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" не исключили, что в некоторых автосалонах еще могли остаться единичные экземпляры модели.

По информации источника агентства в официальном дилерском центре бренда, последнее поступление автомобилей Lada Vesta на площадки для дальнейшей продажи было в июне прошлого года. Уже в июле был продан последней автомобиль из этой модели.

Выход на рынок обновленной версии Lada Vesta, по заверению "АвтоВАЗа", состоится в марте–апреле этого года.

Ранее сообщалось о том, что цены на автомобили в России с начала 2023 года остались на прежнем уровне. К примеру, на ряд моделей Chery в январе продолжил действовать прайс-лист, который был сформирован еще в декабре 2022 года, а, согласно прайс-листу Haval, изменился только размер скидки.

В декабре стало известно о том, что производство автомобилей Lada от "АвтоВАЗа" запустят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. По словам гендиректора "АвтоВАЗа", это будут современные и качественные автомобили с высокими потребительскими достоинствами и высочайшими стандартами безопасности.

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