В России в пять раз вырос спрос на покупку автосервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Среди инвесторов в России начинает набирать популярность бизнес, связанный с авторемонтами и сервисом, сообщает газета "Коммерсант".

Как пишет издание, это происходит на фоне увеличения спроса на услуги независимых станций техобслуживания (СТО). Официальные дилеры на серьезный отток клиентов пока не жалуются, что позволяет аналитикам говорить о перспективе общего расширения сервисного бизнеса по всем направлениям.

По данным "Авито", с начала 2022 года спрос на покупку автосервисов и автомастерских в России вырос в пять раз. Самые высокие темпы с января по октябрь наблюдались в Екатеринбурге (в 14 раз), Краснодаре (в 17 раз), Казани, Перми, Саратове и Красноярске (в 10 раз), в Санкт-Петербурге (в 9,6 раза), Тюмени и Ижевске (в 9 раз), а также Новосибирске (в 8,5 раза).

Предложение объектов, связанных с обслуживанием и ремонтом машин, в среднем выросло вдвое. В "Автостате" рассказали, что в этом году владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться к официальным дилерам. В 2018 году таких было 87,1%, а сейчас их 77,3%. При этом к помощи независимых СТО они стали прибегать чаще: 6,8% – в 2018 году и 11% – в этом.

Глава сервисного направления Fresh Auto Илья Иванский считает, что в 2023 году на 15–30% вырастет спрос и на услуги сервиса у официальных дилеров. Это, по его мнению, может быть связано с общим расширением рынка: владельцы не захотят продавать автомобили в условиях дефицита и взлета цен, вместо этого они будут чаще посещать сервисцентры.

Директор по сервису "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов отметил, что официальные дилеры, продающие китайские и отечественные автомобили, заметят рост трафика. При этом спрос на бренды, ушедшие из России, скорее всего, упадет.

У самого дилера поток клиентов в слесарном и кузовном цехах остается на уровне 2021 года. Это объясняется тем, что у клиентов нет возможности заменить автомобиль, поэтому они стараются поддерживать машины в рабочем состоянии.

Заместитель гендиректора по сервису "Авилона" Алексей Гуляев заметил, что в течение этого года были периоды умеренного и активного трафика на сервисные услуги. Он объясняет это сложившимся дефицитом запчастей. По его словам, автовладельцы следят за наличием и поставками комплектующих и планируют исходя из этого те или иные несрочные работы.

Директор департамента урегулирования убытков компании "Абсолют Страхование" Игорь Люкин объяснил причину большей популярности специализированных сервисов. Дело в том, что они предлагают клиенту более широкие возможности для ремонта автомобиля, и по согласованию с клиентом используют аналоговые или б/у запчасти. В связи с этим срок ремонта у них меньше, чем у официального дилера. Доля клиентов, которые согласны осуществлять ремонт на специализированном сервисе, увеличилась до 60%.

По мнению Сергея Удалова из "Автостата", сегмент сервиса в целом будет продолжать расти как у дилеров, так и на мультибрендовых сервисных станциях. При этом гаражные СТО, считает он, останутся прерогативой бюджетных машин вроде Lada или же возрастных Hyundai Solaris и Kia Rio.

В сентябре в России продали 46 698 автомобилей, что на 12% больше, чем в августе. Самой популярной маркой стала Lada, продажи которой выросли на 20%. Таких показателей удалось достичь из-за того, что компания начала выпускать автомобили упрощенных версий.



Автодилеры не будут проводить новогодние распродажи машин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!