"АвтоВАЗ" предложил расширить программу льготного автокредитования

Фото: TACC/Павел Ворожцов

Автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" предложила расширить программу льготного кредитования машин, включив в перечень пенсионеров, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

По словам Соколова, подобная мера позволит поддержать спрос на отечественном авторынке.

"В данном случае речь не идет о какой-то финансовой поддержке непосредственно "АвтоВАЗа" или других компаний. Мы говорим про социальную поддержку тех слоев населения, которые могут купить автомобили, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса", – сообщил Соколов.

Отмечается, что в 2022 году условия программы льготного кредитования были улучшены, скидка выросла с 10 до 20%. При этом цена автомобиля должна составлять от двух миллионов рублей.

Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Также претендовать на получение кредита на льготных условиях могут владельцы автомобилей, которым более шести лет при условии, что они были в эксплуатации не менее года.

До этого стало известно, что программа льготного автокредитования будет действовать в РФ до 1 декабря. После истечения срока автокредиты могут возобновить вновь за счет ассигнований, которые будут заложены на программу в федеральном бюджете на 2023 год, сообщили в Минпромторге РФ.

Ранее "АвтоВАЗ" выступил с предложением разрешить использовать материнский капитала для покупки первой машины. По словам Соколова, использование средств маткапитала для покупки транспортного средства будет способствовать увеличению материального обеспечения молодых семей, а также сбыту машин.



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