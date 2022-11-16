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Владимир Путин поддержал предложение распространить льготное автокредитование на военных, в том числе мобилизованных граждан и их семьи, сообщает ТАСС.

"Да, конечно, так и надо сделать", – сказал он, выслушав соответствующее предложение главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова на совещании с кабмином.

Также президент сообщил, что покупка машин должна стать более доступной для российских семей, несмотря на все сложности с логистикой и с доставкой запчастей.

Российский лидер призвал следить за ценами на автомобили, чтобы никто не поднимал их необоснованно.

В сентябре в России продали 46 698 автомобилей, что на 12% больше, чем в августе. Самой популярной маркой стала Lada, продажи которой выросли на 20%. Таких показателей удалось достичь из-за того, что компания начала выпускать автомобили упрощенных версий. По данным АЕВ, самым популярным иностранным брендом стал Hyundai, а по версии "Автостата" – Chery.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков рассказал, что, несмотря на снижение пиковых значений рынка, это не говорит о восстановлении отрасли. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что общая динамика продаж до конца года будет на прежнем уровне. При этом он отметил, что некоторые потенциальные покупатели могут остановить свой выбор на поддержанных моделях.

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