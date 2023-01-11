Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Экономика

"АвтоВАЗ" рассмотрит возможность создания собственных электромобилей

"АвтоВАЗ" рассмотрит возможность создания собственных электромобилей

Магазины Puma могут снова заработать в России – СМИ

"Актуальный репортаж": сеть OBI сменила третьего владельца

Новости часа: один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Коломне

"АвтоВАЗ" сможет производить до 10 тысяч машин в год в Петербурге

Аналитики сообщили об открытии 122 ресторанов в пределах Садового кольца

Более 120 точек питания открыли в пределах Садового кольца в 2022 году

Более 180 тысяч москвичей стали участниками молодежного проекта "Бизнес-уик-энд"

Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 млрд долл

"Актуальный репортаж": производитель лифтов "Отис" вернулся в Россию под новым названием

"АвтоВАЗ" рассмотрит возможность создания электромобилей. Компанию привлекает площадка бывшего завода Nissan в Петербурге. Во второй половине 2023 года там планируют начать производство нескольких моделей автомобиля Lada.

В компании подчеркнули, что новая для завода площадка обладает высоким потенциалом. "АвтоВАЗ" готов рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты по производству электрокаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикаавтовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика