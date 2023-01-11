"АвтоВАЗ" рассмотрит возможность создания собственных электромобилей

"АвтоВАЗ" рассмотрит возможность создания электромобилей. Компанию привлекает площадка бывшего завода Nissan в Петербурге. Во второй половине 2023 года там планируют начать производство нескольких моделей автомобиля Lada.

В компании подчеркнули, что новая для завода площадка обладает высоким потенциалом. "АвтоВАЗ" готов рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты по производству электрокаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.