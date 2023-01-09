Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Павильон с выставочной галереей и кафе появится на набережной Марка Шагала в 2023 году, сообщается в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В жилом квартале Shagal разместят двухэтажное здание площадью 6,6 тысячи квадратных метров. Оно будет предназначено не только для консультации и заключения сделок с покупателями, но и для досуга жителей. В многофункциональном павильоне разместят ресторан, кафе, пункт велопроката, коворкинг, выставочную галерею, детскую зону и другие зоны.

Проект многофункционального городского павильона был разработан архитектурным бюро IND architects по заказу группы "Эталон".

"Павильон расположится в центре парковой зоны, один фасад будет обращен к излучине Москвы-реки, другой – к жилой застройке. Его архитектура построена на двух ключевых идеях, сформулированных в ходе проектирования: тактичное взаимодействие с контекстом парка и набережной и позиционирование в качестве важного композиционного и смыслового акцента территории", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Кузнецов отметил, что возведение павильона уже началось. Он станет важным районным центром. По словам эксперта, юго-западный и северо-западный фасады остеклят, а остальные фасады будут почти глухими. Здание будет иметь художественный образ воды с плавными очертаниями монолитных объемов.

Нижнюю часть кровли выполнят из нержавеющей стали, имитирующей рябь воды. В центральной части павильона разместят двусветный атриум овальной формы. Кроме этого, создадут открытую широкую лестницу, которая свяжет парк и кровлю.

"Это пример радикального переосмысления типологии офиса продаж городской недвижимости, здесь предусмотрено множество функций. Пространства, объединенные единым замыслом, не имеют четко очерченных границ и создают эффект синергии", – отметили в архитектурном бюро.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве продолжается строительство инновационных объектов, которые создадут в городе новые рабочие места. Уже в текущем году многие из них планируется ввести в эксплуатацию. По словам Собянина, в Раменках полным ходом идет строительство ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы".

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