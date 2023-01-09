Свыше 75% иностранных компаний остались в России – Володин

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, что более 75% зарубежных компаний продолжили работать в России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"75,9% иностранных компаний остались в России. Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушел, терпят миллиардные издержки", – отметил он.

Володин также обратил внимание на то, что российские производители быстро заняли освободившиеся места, что привело к определенным достижениям:

производство одежды выросло на 42%;

выпуск лекарств увеличился на 15%.

По мнению спикера нижней палаты парламента, производство должно ориентироваться на внутренние потребности, а заработанные деньги необходимо направлять на дальнейшее развитие российской экономики.

Ранее Владимир Путин заявил, что уход зарубежных компаний с рынка заставляет Россию шевелиться.

Президент объяснил, что зависимость от Запада опасна, так как она становится шире и переходит из одной сферы в другую, в том числе в достаточно критические области, связанные с военными технологиями.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил продать часть заводов ушедших из РФ автопроизводителей китайским брендам, а на другой части организовать производство отечественных машин. Парламентарий указал, что многие иностранные компании оставили свои производственные мощности в России.

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