Вице-спикер ГД предложил продать автозаводы ушедших из РФ компаний китайским брендам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил продать часть заводов ушедших из РФ автопроизводителей китайским брендам, а на другой части организовать производство отечественных машин.

Депутат заявил, что намерен направить письма с соответствующим предложением в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу. Парламентарий указал, что многие иностранные компании оставили свои производственные мощности в России.

Кроме того, на все транспортные средства, сделанные в России, Чернышов предложил предоставить систему льготного кредитования и освободить покупателей от уплаты транспортного налога на два года при приобретении новых автомобилей.

"Тем самым для россиян будет намного привлекательней приобретать машины, произведенные на территории РФ, чем переплачивать за европейские марки перекупщикам и различным спекулянтам", – приводит его слова РИА Новости.

Такие меры, уверен Чернышов, также позволят поддержать отечественный автопром, поскольку заводы не будут простаивать и будут платить налоги от производства.

Ранее в ассоциации "Российских автомобильных дилеров" заявили, что оставшиеся в России 20–30 тысяч новых иномарок продадут в течение месяца. Отмечалось, что на складах почти не осталось машин средней ценовой категории – Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen.



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