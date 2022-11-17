Эксперт усомнился, что китайский автопром начнет массово приходить в РФ

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр усомнился в том, что китайские производители автомобилей смогут заместить ушедшие из России западные компании и начать массовую сборку машин на территории РФ. Об этом сообщает радио КП.

По его словам, несколько китайских производителей разместились в Липецке и в Москве, однако это не рынок сегодняшнего дня.

"Остальные китайские производители лишь импортируют свои автомобили. Во-первых, они еще не знают своего завтра, во-вторых, у них гигантский внутренний спрос. Я напомню, что в Китае продается порядка 22 миллионов автомобилей супротив нас, где в лучшие времена продавались 2 миллиона, и некоторые производители боятся вторичных санкций, поэтому они действуют очень аккуратно", – рассказал Хайцеэр.

В сентябре в России продали 46 698 автомобилей, что на 12% больше, чем в августе. Самой популярной маркой стала Lada, продажи которой выросли на 20%. Таких показателей удалось достичь из-за того, что компания начала выпускать автомобили упрощенных версий. По данным АЕВ, самым популярным иностранным брендом стал Hyundai, а по версии "Автостата" – Chery.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев рассказал, что общая динамика продаж до конца года будет на прежнем уровне. При этом он отметил, что некоторые потенциальные покупатели могут остановить свой выбор на поддержанных моделях.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!