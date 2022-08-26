Chery отказалась от идеи выпускать автомобили на площадке УАЗа из-за санкций – СМИ

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Китайский автопроизводитель Chery отказался выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода, который входит в группу "Соллерс авто", из-за попадания УАЗа в санкционный список ЕС. Об этом сообщает газета "Ведомости".
По словам собеседника издания, Chery может рассмотреть вариант локализации и на другой площадке "Соллерса". В свою очередь, другой источник газеты заявил, что Chery рассматривает различные варианты для локализации производства в России, в том числе и без участия "Соллерс авто". Так, китайский концерн может занять площадку какого-либо из западных автопроизводителей, если тот примет решение уйти.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы не обращалось к российскому подразделению китайской автомобильной компании Chery с предложением о кооперации в создании автомобилей "Москвич".
До этого сообщалось, что китайская автомобилестроительная компания Chery планирует вывести на российский рынок автомобили своего бренда Omoda. До лета 2023 года будут представлены два кроссовера и седан Omoda. К 2025 году модельный ряд планируют обновить и расширить.
В компании рассчитывают занять сегмент high middle (верхний ценовой сегмент авто среднего класса) и тем самым предложить автомобилистам альтернативу японским и немецким маркам.
Москва и "КамАЗ" займутся производством современных легковых автомобилей
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