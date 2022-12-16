Дилеры заявили, что новых иномарок в России хватит на один месяц продаж

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Оставшиеся в России 20–30 тысяч новых иномарок продадут в течение месяца, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ассоциацию "Российских автомобильных дилеров".

В материале говорится, что на складах у дилеров почти не осталось автомобилей средней ценовой категории – Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen. В настоящее время импортировать такие машины невыгодно.

"Из-за трудностей с логистикой и высокой пошлины цена на дешевый автомобиль поднимается как минимум на 10%. Люди не готовы переплачивать", – пояснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По его словам, автомобили из дилерских центров Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии поставляются на российский рынок неохотно.

Уточняется, что китайский автопром увеличивает свое присутствие на российском рынке, но на сегодняшний день не может предложить достаточное количество моделей. Также выросли цены на весь модельный ряд.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр усомнился в том, что китайские производители автомобилей смогут заместить ушедшие из России западные компании и начать массовую сборку машин на территории РФ.

По его словам, несколько китайских производителей разместились в Липецке и Москве, однако это не рынок сегодняшнего дня.

В сентябре в России продали 46 698 автомобилей, что на 12% больше, чем в августе. Самой популярной маркой стала Lada, продажи которой выросли на 20%. Таких показателей удалось достичь из-за того, что компания начала выпускать автомобили упрощенных версий.



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