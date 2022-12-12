Иностранным авиакомпаниям могут ужесточить допуск в РФ

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Ространснадзор предложил Минтрансу ужесточить правила допуска иностранных авиакомпаний к полетам в Россию, сообщает газета "Известия".

По ее данным, еще в начале декабря глава службы Виктор Басаргин направил письмо с такой инициативой замминистру транспорта Игорю Чалику.

Согласно его инициативе, в России следует ввести программу оценки безопасности иностранных авиакомпаний по аналогии с другими странами. Эти компании должны пройти аудит и получить одобрение, которое подтверждает их соответствие требованиям по безопасности полетов.

Только после этого следует допускать иностранные компании к рейсам в РФ. При этом без одобрения они не должны даже пересекать российское воздушное пространство. В Ространснадзоре напомнили, что такие правила действуют в Евросоюзе, Великобритании, США, Китае, Израиле, ОАЭ, Монголии.

Оценка безопасности зарубежных перевозчиков защитит интересы российских авиакомпаний, усилит контроль за иностранными эксплуатантами, предупредит и снизит число авиационных инцидентов. Также это создаст возможность введения Россией ответных санкций на запреты и ограничения со стороны зарубежных государств.

После взаимного открытия неба российские авиакомпании не смогут сразу возобновить полеты в Европу. Сперва им предстоит пройти оценку безопасности и получить разрешение для полетов в ЕС, поскольку они были аннулированы.

При этом европейским авиакомпаниям ничто не помешает сразу запустить рейсы в РФ, поскольку в России отсутствует симметричный механизм такой оценки.

Ранее российским авиакомпаниям и аэропортам перечислили 54 миллиарда рублей субсидий по трем программам государственной поддержки.

Речь идет о программах поддержки полетов на рейсах внутри страны, компенсации выпадающих доходов из-за отмены международных полетов, а также о поддержке воздушных гаваней на фоне запрета полетов в часть южных городов России.

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