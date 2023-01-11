Магазины Puma могут снова заработать в России – СМИ

Фото: ТАСС/picture alliance/Leon Kuegeler

Магазины бренда спортивной одежды Puma могут снова заработать в России летом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Как отмечает один из собеседников издания, сейчас представители компании ведут переговоры со столичными торговыми центрами. При этом в Puma пока не уточняют, идет ли речь о возобновлении розничной торговли или о финальной распродаже перед окончательным уходом с рынка.

Согласно данным системы СПАРК, владельцами российского бизнеса в РФ по-прежнему значатся немецкая Puma SE и австрийская Austria Puma Dassler Gessellschaft. В России у компании 36 магазинов, весной прошлого года она прекратила их развитие, но о намерении полностью прекратить работу не извещала.

Другой источник "Известий" также утверждает, что Puma готовится открыть магазины. По его словам, это может произойти уже летом. В самой Puma и ее российском представительстве слухи о возобновлении работы не прокомментировали.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что более 75% иностранных компаний продолжили работать в России. Это говорит о том, что за рубежом верят в хорошие перспективы развития экономики РФ, уверен он.



Adidas и Puma продолжили отгружать товары в розничные магазины РФ

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