Косметическую сеть "Л’Окситан" в РФ переименуют в SoBeautiful

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев

Российский офис французской парфюмерно-косметической сети L’Occitane, который летом получил название "Л’Окситан", зарегистрировал новый бренд – SoBeautiful. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, решение было принято из-за требования, поступившего из головного офиса компании. Некоторые аналитики считают, что очередная смена названия может стать причиной потери 15% покупателей.

В базе Роспатента можно заметить, что юридическое лицо компании из РФ уже подало заявки на регистрацию товарных знаков SoBeautiful и "СоуБьютифул". Новое название бренда также можно наблюдать на официальном сайте российского интернет-магазина ретейлера.

Издание также приводит информацию от источника на рынке ретейла, согласно которому главный офис компании был не рад брендингу на кириллице. Из-за этого, считает инсайдер, там потребовали сменить название.

По мнению исполнительного директора Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петра Бобровского, российское отделение может действительно потерять до 15% покупателей. Он утверждает, что некоторые клиенты могут просто подумать, что компания покинула рынок РФ, ведь новое название совсем не указывает на принадлежность к "Л’Окситан".

Однако глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько указала на факт, согласно которому продажи будут варьироваться при изменении ассортимента и оформлении магазина. Продукции бренда L’Occitane все еще можно приобрести в других точках, отметила она.

В апреле этого года компания объявила о закрытии своих магазинов в России. Главный офис L’Occitane сообщил, что принял подобное решение из-за проведении специальной операции РФ на Украине.

Помимо этого, на тот момент компания объявила о приостановке инвестиций и планов по расширению деятельности.

Уже в июне производитель возобновил работу под новым названием "Л'Окситан". Ассортимент в точках остался прежним, также продолжили действовать скидочные и подарочные карты.

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