"АвтоВАЗ" повысит цены на автомобили с 1 мая

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"АвтоВАЗ" планирует повысить цены на автомобили Lada с 1 мая. Глава российской компании Максим Соколов уточнил, что стоимость машин вырастет в среднем на 2%.

Он также заверил, что общий рост цен на автомобили в 2023 году не превысит ожидаемый уровень инфляции в России – 5,3%.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" возобновил серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти. В пресс-службе концерна отмечали, что в мае 2023 года модель нового поколения может поступить в салоны более 300 дилерских центров после того, как накопится необходимый запас готовых машин.

Vesta оснащается системой ABS, кроме того, на нее устанавливают светодиодную оптику, включая фары, противотуманные огни, задние фонари.

