17:38Экономика
"АвтоВАЗ" повысит цены на автомобили с 1 мая
Фото: ТАСС/Егор Алеев
"АвтоВАЗ" планирует повысить цены на автомобили Lada с 1 мая. Глава российской компании Максим Соколов уточнил, что стоимость машин вырастет в среднем на 2%.
Он также заверил, что общий рост цен на автомобили в 2023 году не превысит ожидаемый уровень инфляции в России – 5,3%.
Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" возобновил серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти. В пресс-службе концерна отмечали, что в мае 2023 года модель нового поколения может поступить в салоны более 300 дилерских центров после того, как накопится необходимый запас готовых машин.
Vesta оснащается системой ABS, кроме того, на нее устанавливают светодиодную оптику, включая фары, противотуманные огни, задние фонари.
"АвтоВАЗ" повысит цены на автомобили в среднем на 2% с 1 мая
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