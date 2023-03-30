"АвтоВАЗ" остановит производство из-за проблем с поставкой деталей

Фото: ТАСС/dpa/Thomas Kцrbel

Корпоративный отпуск у сотрудников компании "АвтоВАЗ" переносится с июля на другой период для того, чтобы избежать простоя и остановки производства. Такое решение было вызвано проблемами с поставкой деталей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что работники производства будут отдыхать с 29 мая по 19 июня из-за того, что некоторые поставщики нарушили договоренности и объявили о прекращении сотрудничества. Безостановочное производство автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года из-за нехватки большого количества деталей.

"АвтоВАЗ" не уточнял, какие именно поставщики решили отказаться от сотрудничества, но компания выразила надежду на то, что производство сможет возобновиться в последней декаде июня.

В пресс-службе добавили, что простой привел бы к падению доходов работников, а корпоративный отпуск позволяет подтвердить планы по производству 400 тысяч машин в год.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" возобновил серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти. В пресс-службе концерна отмечали, что в мае 2023 года модель Lada Vesta нового поколения может поступить в салоны более 300 дилерских центров после того, как накопится необходимый запас готовых машин.



"Актуальный репортаж": у "АвтоВАЗа" остались машины только трех цветов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!