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"АвтоВАЗ" рассматривает возможность привлечения труда заключенных. Об этом заявил президент компании Максим Соколов в интервью РБК.

По словам Соколова, основным фактором, который ограничивает рост компании является дефицит рабочей силы, а не санкции. Он заявил, что на площадку в Самарской области "АвтоВаз" планирует привлечь около четырех тысяч человек.

"Ну может быть сотни, может быть одна сотня, может быть две сотни", – заявил он, отвечая на вопрос, сколько заключенных может быть привлечено к работам на заводе в Тольятти.

Соколов также подчеркнул, что сотрудникам-заключенным также будут выплачивать зарплату.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" планирует экспортировать 10–15 тысяч машин Lada в этом году. Соколов отметил, что экспортные программы "АвтоВАЗа" будут во многом зависеть от готовности партнеров на уровне госрегулирования

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