Поставки отечественных систем ABS для автоконцернов РФ начнутся с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первое в России производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) начнется в Костроме, серийные поставки будут осуществлять с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Василия Шпака.

Точные сроки запуска производства он не назвал. По словам замглавы ведомства, в России смогли импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и датчики для автопрома.

"Мы и дальше планируем увеличивать долю российских электронных компонентов в автопроме, а также локализовывать недостающую электронную архитектуру", – сказал Шпак.

Уточняется, что основное предназначение ABS заключается в сохранении устойчивости и управляемости автомобиля.

Ранее Шпак сообщил, что Минпромторг РФ рассматривает возможность организации в стране производства систем ESP, отвечающих за стабилизацию автомобиля.

Высоко локализованные автопроизводители в России столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP еще в прошлом году. В результате в стране временно разрешили выпускать автомобили без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов (ABS).

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