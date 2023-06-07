Минпромторг рассматривает возможность производства систем ESP для автопрома в РФ

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Минпромторг РФ рассматривает возможность организации в стране производства систем ESP, отвечающих за стабилизацию автомобиля, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Василий Шпак.

По его словам, российские предприятия уже смогли импортозаместить электронные блоки управления, частично датчики и жгутовую продукцию для автопрома. Помимо этого, в Костроме запустили производство антиблокировочных тормозных систем (ABS), с 1 июля начнутся их серийные поставки.

Высоко локализованные автопроизводители в России столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP еще в прошлом году. В результате в стране временно разрешили выпускать автомобили без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов (ABS).

Также согласно документу, производители автомобилей могут не устанавливать на свои модели динамическую систему стабилизации (ESP). Что же касается системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС", то ее присутствие обязательно, но без функции автоматического срабатывания при ДТП.

Упрощенные правила по производству машин в РФ действуют до февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований.

На заводе Renault в Москве будут выпускаться другие автомобили