"АвтоВАЗ" перенесет производство Lada Largus в Ижевск

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"АвтоВАЗ" до середины следующего года намерен полностью перенести производство Lada Largus на предприятие в Ижевске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Это обусловлено планами по загрузке всех линий завода в Тольятти для выпуска новых моделей марки, в числе которых Iskra, Aura и Vesta. В августе предприятие произведет партию из 635 автомобилей Lada Largus, после чего их выпуск будет приостановлен.

Между тем на заводе в Ижевске уже до конца текущего года в тестовом режиме планируется выпустить партию электромобилей Lada e-Largus.

Ранее стало известно о планах "АвтоВАЗа" возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте. Также компания раздумывает над сотрудничеством с российской транспортной группой Fesco для поставок автомобилей в Африку и Латинскую Америку.

