В Госдуме предложили законодательно закрепить запрет на закупки иномарок для чиновников

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Запрет на закупки автомобилей иностранного производства для чиновников необходимо закрепить законом. Об этом заявил депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев.

"Считаю, что после заявления президента о закупке только отечественного транспорта госаппаратом целесообразно принять соответствующие поправки в закон. Особенно важно, чтобы данная мера в том числе соблюдалась чиновниками регионов страны", – приводит РИА Новости слова Хамзаева.

Ранее президент России Владимир Путин призвал российских чиновников пользоваться только отечественными автомобилями. До этого аналогичную позицию высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, отечественный автопром производит "Москвич", Lada и Aurus.

Позже в компании "АвтоВАЗ" подтвердили, что смогут обеспечить российских чиновников автомобилями. На предприятии "Москвич" тоже сообщили о готовности предоставить необходимое количество транспортных средств для госсектора.

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