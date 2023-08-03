Песков рассказал, пересядет ли на отечественное авто после поручения Путина

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новое поручение Владимира Путина пересадить всех чиновников на отечественные автомобили, сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что действующие машины никто утилизировать не будет, однако по мере того, как они будут изношены, их будут заменять уже на российские.

"Мы люди служивые. Какие дадут, на том и будем ездить. Не мы это решаем", – сказал представитель Кремля.

Владимир Путин заявил, что чиновникам России следует передвигаться на отечественных автомобилях. По его словам, министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить закупки и сделать упор на автомобили иностранного производства. Президент же сказал, что это должно быть абсолютно исключено.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российским депутатам необходимо использовать в качестве служебных авто только отечественные машины. Он подчеркнул, что отечественный автопром производит "Москвич", Lada и Aurus.

С аналогичным предложением выступил и глава Минфина Антон Силуанов. Он подчеркнул, что министерство готово закупать для нужд ведомства отечественные авто.

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