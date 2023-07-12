Депутат ГД заявил о необходимости преодолеть зависимость от иностранных автопроизводителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мировые производители автомобилей из-за санкций отключают некоторые функции для покупателей из РФ. В связи с этим поддержка российского автомобилестроения парламентариями является правильной мерой. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев, сообщает телеканал "360".

"Пересаживаться на отечественные автомобили или машины с высокой степенью локализации – нормальное, своевременное решение не только для Думы, но и для других государственных предприятий, ведомств", – сказал Толмачев.

По мнению депутата, России необходимо преодолеть зависимость от автомобильных производителей из недружественных стран, так как они ставят политические интересы своих государств выше клиентоориентированности и интересов бизнеса. Он подчеркнул, что BMW и Mercedes отключили российским покупателям некоторые функции.

Толмачев сказал, что сначала автогиганты отключают некоторые функции, а потом машина может вовсе не завестись. Он заявил, что россияне должны доверять тем, кто "не отключит твой автомобиль, когда захочет".

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российским депутатам необходимо использовать в качестве служебных авто только отечественные машины. Он подчеркнул, что отечественный автопром производит "Москвич", Lada и Aurus.

С аналогичным предложением выступил и глава Минфина Антон Силуанов. Он подчеркнул, что министерство готово закупать для нужд ведомства отечественные авто.

Володин предложил пересадить депутатов на российские авто