"АвтоВАЗ" может начать производство новой модели Lada в Петербурге в этом году

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"АвтоВАЗ" может запустить производство новой модели Lada совместно с восточными партнерами на заводе в Санкт-Петербурге уже в этом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Уточняется, что предполагаемая новинка станет второй моделью на конвейере завода "Лада Санкт-Петербург". Первой моделью была Lada X-Cross 5 – ее выпуск начался в июне этого года.

О каких именно восточных партнерах "АвтоВАЗа" идет речь, не раскрывается. Соколов добавил, что запуск производства новой модели потребует донастройки схем взаимодействия. К примеру, достигнутые договоренности придется "материализовать в другой юридической форме".

Название новинки и сегмент, в котором она будет представлена, президент "АвтоВАЗа" также пока не раскрыл.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" дал старт онлайн-продажам автомобилей Lada по заводской цене. Оформление сделки и выдача нового транспортного средства при покупке в рамках программы будут осуществляться в одном из трех дилерских центров в Тольятти.

До этого министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что "Автотор" планирует запустить производство автокомпонентов на одной из площадок Hyundai на территории России.

"АвтоВАЗ" открыл онлайн-продажи Lada по заводской цене