Маркетплейсы в РФ могут обязать предоставлять сертификаты товаров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий маркетплейсы предоставлять сертификаты качества и безопасности товаров, осенью этого года. Об этом в своем телеграм-канале заявила первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"Депутатами Госдумы совместно с Росаккредитацией было найдено решение, как подтверждать безопасность и качество продукции, продающейся в интернете. Да и не только в интернете, но и на рынках, в магазинах. Это одна из задач, которую я не просто держала на контроле", – отметила она.

По словам парламентария, копии сертификатов продукции располагаются в реестре Росаккредитации.

"В карточке каждого товара, у которого есть сертификат или декларация, должна быть ссылка на них, чтобы каждый мог проверить действительны ли они", – уточнила Буцкая.

Депутат добавила, что это представляется важным для детских товаров. Иногда их поставляют под видом сувениров без строгих требований, заключила она.

Ранее стало известно, что Минфин РФ не предлагал вывести маркетплейсы из-под ответственности за нарушения при онлайн-продаже алкоголя. В ведомстве добавили, что предложенная модель предполагает наличие соответствующей лицензии как непосредственно у самих интернет-площадок, так и продавцов, которые на них торгуют. Предполагается, что это позволит более эффективно контролировать соблюдение ограничений, которые наложат на онлайн-продажу спиртного.

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