Wildberries не будет списывать стоимость обратной доставки в случае возврата товара

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Онлайн-ретейлер Wildberries доработал механизм возврата вещей с браком, сообщает ТАСС. Теперь стоимость обратной доставки не будет списываться.

Как объяснили в компании, если покупатель заметил, что ему прислали не тот товар или он имеет дефекты, достаточно сообщить об этом менеджеру пункта выдачи. Он проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе.

Раньше покупатель товара с дефектом должен был дождаться подтверждения брака на складе, что занимало дополнительное время.

"Онлайн-платформа продолжает улучшать функционал этого сервиса: в ближайшее время он заработает и при курьерской доставке", – заявили в Wildberries.

Ранее Wildberries опроверг данные о сокращении работников в пунктах выдачи. По информации СМИ, сокращения были вызваны падением популярности площадки на фоне конфликтных ситуаций с партнерами. В частности, журналисты приводили данные, что за апрель доля работающих под брендом Wildberries ПВЗ сократилась с 43 до 38%.

В Wildberries сообщили, что практикой платного возврата товаров борются с шопоголиками