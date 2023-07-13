Российские маркетплейсы обяжут платить 20% НДС за иностранные товары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Белоруссии и Казахстана предложили ввести налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% для товаров, поступающих на российские маркетплейсы из-за границы и реализующихся на территории ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что инициатива была поддержана Минпромторгом РФ, необходимый законопроект уже подготовлен.

Позже российская компания Wildberries обратилась в Минэкономразвития с просьбой отказаться от этой меры. Если она будет введена, то исчислением налога придется заниматься самим маркетплейсам, отметили в компании.

Помимо этого, поступление недорогих товаров из-за рубежа и, в том числе, из Китая, позволило снизить санкционное давление на Россию, добавили в Wildberries. Рост цен, как отметили представители маркетплейса, может негативно сказаться на трансграничной торговле РФ с другими странами.

По словам представителей маркетплейса Ozon, введение нового налога может привести к сокращению рынка трансграничной торговли в несколько раз.

"С рынка пропадет часть популярных в РФ товаров, которые не имеют релевантных отечественных аналогов или крупных дистрибьютеров в стране. Более дешевые предложения продавцов из других стран, например, из Китая, стимулируют рынок к здоровой ценовой конкуренции", – объяснили в компании.

Те, кто выступают за принятие закона, выразили мнение, что он позволит улучшить условия для российских товаров и приравняет их к иностранными аналогам.

Ранее Владимир Путин утвердил антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов для пресечения злоупотреблений доминирующим положением со стороны их владельцев в РФ. Отмечалось, что изменения помогут фиксировать антирыночную деятельность и картельные соглашения крупных маркетплейсов и агрегаторов.

Проект установил критерии отнесения крупных цифровых платформ к доминирующим субъектам, одновременно вводя определение "сетевой эффект", который будет фиксировать ФАС РФ. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.



В Wildberries сообщили, что практикой платного возврата товаров борются с шопоголиками