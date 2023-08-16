Маркетплейсы будут отвечать за нарушения при онлайн-продаже алкоголя – Минфин РФ

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Министерство финансов РФ не предлагало вывести маркетплейсы из-под ответственности за нарушения при онлайн-продаже алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Ответственность за несоблюдение запретов и ограничений в области продажи алкогольной продукции должен нести как продавец, так и иное лицо, имеющее лицензию на дистанционную продажу алкогольной продукции", – подчеркнули в Минфине.

Там добавили, что предложенная ведомством модель предполагает наличие соответствующей лицензии как непосредственно у самих интернет-площадок, так и продавцов, которые на них торгуют. Предполагается, что это позволит более эффективно контролировать соблюдение ограничений, которые наложат на онлайн-продажу спиртного.

Ранее газета "Ведомости" писала, что в осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект о продаже алкоголя через маркетплейсы. Издание отмечало, что в ФАС выступили за установление ответственности за нарушения для всех участников такой торговли, в том числе и интернет-площадок. Против этой идеи якобы высказывались в Минфине.



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