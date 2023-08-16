В России хотят узаконить продажу алкоголя на летних верандах

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В сентябре этого года Госдума может принять в первом чтении законопроект, который разрешит розничную продажу алкоголя на летних верандах, прилегающих к стационарному объекту питания, если у него есть лицензия на продажу спиртных напитков. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам автора законопроекта, ответственного секретаря бюро высшего совета "Единой России" Дениса Кравченко, запрет на продажу алкоголя на верандах заведений негативно влияет на экономические показатели предприятий общепита.

Он добавил, что в столице апробировали практику разрешения продажи алкоголя в летних кафе. При этом результаты оказались более чем удовлетворительными.

"Люди спиваться не стали, роста контрафактного алкоголя не замечено. Тут, я думаю, дело в том, что в целом культура потребления алкогольных напитков в России растет и уже не часто увидишь, когда люди переходят нормы допустимого", – отметил Кравченко.

Официальный отзыв правительства в Госдуму еще не поступал, сообщил депутат. Вместе с тем в парламент приходят в основном положительные либо дополняющие к действующей редакции документа отзывы регионов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ поддержал инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации в России онлайн-продаж алкоголя и его доставки.

До этого думский депутат Султан Хамзаев предложил перенести продажу алкогольной и табачной продукции с общих касс магазинов в спецкассы.

"Актуальный репортаж": в РФ предложили продавать алкоголь и табак по биометрии