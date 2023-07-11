В РФ предложили перенести торговлю алкогольной и табачной продукцией на спецкассы

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В РФ предложили перенести алкогольную и табачную продукцию с общих касс магазинов в спецкассы. Письмо с обращением думский депутат Султан Хамзаев направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Согласно действующему законодательству, в стране предусматриваются значительные ограничения в сфере рекламы табачной и алкогольной продукции. Однако, говорится в письме, на кассах предприятий розничной торговли находятся сигаретные диспенсеры и алкогольные напитки, которые могут видеть дети.

На этом фоне ранее утвержденные ограничения в закон о рекламе работают с меньшей эффективностью на сокращение продажи табачной и алкогольной продукции, отметил парламентарий.

"Предлагаю совместно рассмотреть вопрос <...> переноса данной продукции в специализированные зоны, скрытые от глаз ребенка, а также специализированные монотоварные кассы, предназначенные исключительно для торговли табачными и алкогольными изделиями", – приводит RT текст обращения.

Ранее стало известно, что крупные продуктовые ретейлеры решили автоматизировать процесс продажи алкоголя и табака. Для этого они могут начать использовать биометрию. Такой запрос уже был направлен в Минцифры РФ.

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