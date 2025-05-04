Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 22:15

Транспорт

В Москве продолжается реконструкция Ленинградского вокзала

В Москве продолжается реконструкция Ленинградского вокзала

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В Москве продолжается реконструкция Ленинградского вокзала. Историческую часть здания сохранят, отреставрируют лепнину, фасады и элементы декора. После завершения работ вокзал получит архитектурную подсветку, которая воссоздаст атмосферу XIX века, и станет комфортнее для пассажиров.

Планируется открыть новые залы ожидания, коворкинг, увеличить бизнес-зал и оборудовать 1 600 ячеек хранения багажа. Обновят зоны отдыха, детскую комнату и установят стойку информации. Завершение реконструкции ожидается к концу 2025 года, поезда продолжают ходить по расписанию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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