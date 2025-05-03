Движение будет ограничено на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы 3 и 4 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 3 мая, временные ограничения движения будут действовать на некоторых улицах в центре и на юго-востоке Москвы. Причиной для этого станет подготовка к параду Победы, передает портал мэра и правительства столицы.

В частности, с 22:30 движение перекроют по улицам Серафимовича, Большая Полянка, Новый Арбат, Воздвиженке, Моховой, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, а также 1-й и 2-й Брестским. Проехать не удастся в том числе по Новинскому бульвару, Боровицкой площади, Большому и Малому Каменным мостам. Предполагается, что дороги будут вновь открывать по мере прохождения колонны.

Также с 16:30 до 19:00 проехать будет нельзя в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде. Эти ограничения коснутся улиц Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Вместе с тем проезд будет перекрыт по Волгоградскому проспекту на участке от Люблинской до Абельмановской улицы, по Таганской площади, Новинскому бульвару.

Также перекрытия охватят Садовое кольцо на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады, Маяковского тоннеля и Оружейного переулка.

Кроме того, схема движения транспорта будет временно изменена в районе Таганской площади. В частности, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского будет действовать двухстороннее движение.

Вместе с тем с 17:30 и вплоть до окончания мероприятия проехать не удастся по Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицам. Ограничения будут в том числе действовать на улицах Охотный Ряд, Балчуг, Большой Никитской, Болотной, Садовнической, Солянки и Петровки. Проезд перекроют и по центральным набережным. Речь идет о Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Кадашевской набережных.

Также с 22:00 до окончания мероприятия машины не смогут проезжать по Тверскому бульвару, а также по Страстному бульвару на участке от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и по Большому Путинковскому переулку от Малой Дмитровки до Тверской.

С 23:30 те же ограничения коснутся Большого и Малого Каменных мостов, улиц Воздвиженки, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестских, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большая Полянка, Новый Арбат и Земляной Вал. Они будут в том числе введены на участке Волгоградского проспекта от Абельмановской до Люблинской улицы, а также распространятся на Оружейный переулок, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд.

Временные перекрытия будут действовать также в подземных переходах. В частности, с 17:30 до окончания мероприятия они будут закрыты на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Тверской улицы. Вместе с тем с 22:00 переходы будут недоступны на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате.

При этом до 03:00 4 мая на тех участках, которых коснутся ограничения, нельзя будет припарковать машину.

Также движение автотранспорта ограничат 5 и 11 мая на участке улицы Моховая. Эти меры будут действовать с 01:00 до 05:00. Они коснутся двух полос на улице Моховая на пересечении с улицей Большая Никитская. Ограничения связаны с проведением монтажных и демонтажных работ.