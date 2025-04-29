Водитель BMW устроил дрифт в Раменках и был задержан

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Сотрудники ДПС задержали 20-летнего водителя BMW за дрифт в районе Раменки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Москве.

В ходе мониторинга Сети сотрудники ведомства обнаружили видеозапись, зафиксировавшую нарушение. Они установили личность водителя и задержали его на Бережковской набережной.

Теперь нарушителю грозит ответственность по пяти статьям КоАП, включая пьяное вождение и выезд на встречную полосу. Машину отправили на спецстоянку в Раменках, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция оштрафовала устроившего дрифт водителя грузовика в Москве. На него были составлены административные протоколы о выезде на встречную полосу.

До этого суд арестовал водителя BMW, который устроил смертельную аварию в Ногинске. По данным прокуратуры, в ночь на 22 марта на трассе А-107 в Ногинске столкнулись автомобили ВАЗ и BMW Х6, водитель которого после аварии наехал на стоящую возле дороги девушку. Она скончалась от полученных травм.