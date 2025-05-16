В ГД предложили создать систему для оплаты паркинга электронным ключом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветераном Ярослав Нилов предложил создать систему и технологии для оплаты паркинга в Москве с помощью электронных ключей, привязанных к конкретному автомобилю. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Парламентарий напомнил, что в настоящее время водители могут оплатить парковку в столице несколькими способами: через СМС, телефонные звонки, приложения или личный кабинет на портале "Московский паркинг".

Однако, как показывает практика, сбои мобильной связи в некоторых районах города иногда приводят к ошибкам определения точного местонахождения транспорта. Это создает риски некорректной фиксации факта и времени парковки, а также влечет за собой необоснованные штрафы, указал Нилов.

По его словам, есть и альтернативные инструменты. Например, проезд по трассам "Автодор – Платные дороги" можно оплатить с помощью транспондера. В связи с этим он предложил рассмотреть возможность создания аналогичной системы оплаты столичного паркинга посредством электронных ключей, привязанных к конкретной машине.

Эти устройства просты и эффективны в использовании: в начале парковочной сессии нужно приложить электронный ключ к специальному прибору в зоне парковки. Для завершения сессии достаточно лишь повторно приложить ключ, говорится в обращении. При этом оплата парковки осуществляется со счета водителя, исключая неправомерные штрафы.

Ранее бесплатная парковка с газоном появилась вместо закрытой автостоянки в столичном районе Отрадное. По адресу улица Каргопольская, владение 4 теперь находится благоустроенная территория площадью более двух тысяч квадратных метров.

Глава Госинспекции по недвижимости Иван Бобров пояснил, что многие платные автостоянки были признаны нецелесообразными, а принимаемые меры направлены на реорганизацию территорий в открытые парковочные пространства.