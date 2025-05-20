Собянин: Московский медицинский техноцентр открыт после реконструкции

Московский медицинский техноцентр заработал в Даниловском районе после реконструкции. Здание почти полностью перестроили. Открытие объекта посетили Сергей Собянин и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Благодаря масштабному обновлению в центре появились модернизированные ремонтные участки, а также созданы стендовый класс с уникальным оборудованием для обучения и комфортные условия для работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.