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20 мая, 18:15

Мэр Москвы

Собянин: Московский медицинский техноцентр открыт после реконструкции

Собянин: Московский медицинский техноцентр открыт после реконструкции

Собянин и Мурашко открыли Московский медицинский техноцентр

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Московский медицинский техноцентр заработал в Даниловском районе после реконструкции. Здание почти полностью перестроили. Открытие объекта посетили Сергей Собянин и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Благодаря масштабному обновлению в центре появились модернизированные ремонтные участки, а также созданы стендовый класс с уникальным оборудованием для обучения и комфортные условия для работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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