Собянин: в 290 поликлиниках Москвы завершена реконструкция

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программа реконструкции и модернизации поликлиник в Москве будет завершена в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

Мэр Москвы рассказал, что раньше в ветхом состоянии находились 350 поликлиник. Однако таких медучреждений осталось уже мало, что свидетельствуют данные 2024 года.

"В этом году закончим эту программу, все поликлиники будут реконструированы или построены заново", – добавил Собянин.

Программа реконструкции поликлиник, которая стартовала в 2020 году, позволяет создать для граждан максимально комфортные условия для оказания им качественной медпомощи. Например, закупается современное оборудование, укомплектовывается штаб из необходимых врачей, организовывается логистика движения посетителей и многое другое.

На данный момент модернизировано уже 290 поликлиник (85% учреждений от общего числа). В настоящее время продолжается реконструкция 47 зданий. В результате будет обновлено 100% амбулаторного фонда Москвы.

В рамках программы модернизации стационарного звена было отремонтировано 68 корпусов и иных зданий городских больниц. К 2030 году власти Москвы планируют увеличить их количество до 150 и завершить программу.

Более того, с 2020 года появилось 59 больничных корпусов, поликлиник, подстанций скорой помощи и иных объектов здравоохранения общей площадью 0,8 миллиона квадратных метров. До 2029-го будут возведены еще 53 здания площадью около 1 миллиона "квадратов".

Ранее стало известно, что в модернизированные поликлиники столицы за последние пять лет было поставлено более 660 аппаратов КТ, МРТ, маммографов и рентген-комплексов. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что современная лучевая техника помогает пациентам проходить все необходимые обследования в одном здании.

Сейчас, по ее словам, врачи ведут прием в 289 открытых после реконструкции поликлиниках. Также Ракова отметила, что все оборудование объединено в единый цифровой контур. Это, по ее словам, ускоряет диагностику и дает возможность анализировать снимки с помощью искусственного интеллекта.

