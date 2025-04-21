Модернизированные поликлиники Москвы получили более 660 единиц лучевой техники за 5 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 660 аппаратов КТ, МРТ, маммографов и рентген-комплексов поставлено в столичные модернизированные поликлиники за пять лет. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, современная лучевая техника, поставляемая в медицинские учреждения, помогает пациентам проходить все необходимые высокоточные обследования в одном здании. В настоящее время врачи ведут прием уже в 289 открытых после реконструкции поликлиниках.

Также Ракова отметила, что все оборудование объединено в единый цифровой контур. Это ускоряет диагностику и дает возможность анализировать снимки с помощью искусственного интеллекта.

За счет этого удалось значительно увеличить количество исследований и их точность. А это, по словам заммэра, напрямую влияет на качество и скорость лечения и профилактику заболеваний.

Ранее поликлиники Москвы получили более пяти тысяч единиц современного оборудования для кардиологов. С помощью новых аппаратов диагностика состояния сердца станет точнее. Оборудование поможет выявить скрытые нарушения ритма, контролировать уровень артериального давления в течение суток и проводить функциональные пробы с физической нагрузкой.