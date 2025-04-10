Пять тыс единиц новейшего кардиологического оборудования поступило в столичные амбулатории

Московские поликлиники получили более пяти тысяч единиц современного оборудования для кардиологов. Благодаря новым аппаратам диагностика состояния сердца станет точнее.

Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, оборудование поможет выявить скрытые нарушения ритма, контролировать уровень артериального давления в течение суток и проводить функциональные пробы с физической нагрузкой.

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