Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 06:15

Город

Пять тыс единиц новейшего кардиологического оборудования поступило в столичные амбулатории

Пять тыс единиц новейшего кардиологического оборудования поступило в столичные амбулатории

Собянин: Москва внедрит новые цифровые решения в сфере здравоохранения

Более 5 тыс аппаратов выявления заболеваний сердца получили поликлиники Москвы

Москвичи обратились к сервисам электронной медкарты более миллиарда раз

67 объектов здравоохранения построено с 2011 года

Депздрав Москвы рассказал, где можно получить медпомощь ночью

Собянин заявил о планах строительства еще шести подстанций скорой помощи

"Мой район. Новости": в поликлинике в Марфине проводят исследование плотности костей

В Москве провели рекордное число операций на глаза

"Техно": в павильоне "Умный город" на ВДНХ можно увидеть, как нейросеть ставит диагноз

Московские поликлиники получили более пяти тысяч единиц современного оборудования для кардиологов. Благодаря новым аппаратам диагностика состояния сердца станет точнее.

Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, оборудование поможет выявить скрытые нарушения ритма, контролировать уровень артериального давления в течение суток и проводить функциональные пробы с физической нагрузкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика