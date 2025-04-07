67 объектов здравоохранения построено с 2011 года

С 2011 года в столице построено 67 объектов здравоохранения. Среди них поликлиники, больничные корпуса, подстанции скорой медицинской помощи и иные значимые медицинские объекты. Например, в прошлом году возвели корпус лучевой терапии Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".

В центрах московского долголетия появился курс, направленный на сохранение когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья. В основе курса лежит технология, способная помочь в нормализации эмоционального фона, улучшении сна, повышении ясности мышления и стрессоустойчивости. Программу разработали специально для москвичей старшего возраста.

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