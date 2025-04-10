"Мой район. Новости": поликлиника в Южном Медведкове получила новое оборудование

В поликлинике № 218 в Южном Медведкове появилось новое оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Современные кардиографы и аппараты суточного мониторинга позволяют раньше выявлять патологии и повысить точность исследований.

Все это стало возможным благодаря капитальному ремонту и масштабной программе модернизации медучреждений. Всего в столичные поликлиники поставили более 5 тысяч диагностических аппаратов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".