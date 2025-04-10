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Новости

Новости

10 апреля, 16:00

Город

"Мой район. Новости": поликлиника в Южном Медведкове получила новое оборудование

"Мой район. Новости": поликлиника в Южном Медведкове получила новое оборудование

"Мой район. Новости": новое кардиологическое оборудование поставили в поликлинику № 218

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В поликлинике № 218 в Южном Медведкове появилось новое оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Современные кардиографы и аппараты суточного мониторинга позволяют раньше выявлять патологии и повысить точность исследований.

Все это стало возможным благодаря капитальному ремонту и масштабной программе модернизации медучреждений. Всего в столичные поликлиники поставили более 5 тысяч диагностических аппаратов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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