"Мой район. Новости": москвичи смогут сделать высокотехнологичные операции бесплатно

Пациенты больницы имени Давыдовского в Таганском районе в Москве получили возможность бесплатно сделать операцию на сердце и сосудах с помощью новых высокотехнологичных методов. Один из них – ультразвуковой транскатетерный тромболизис. Его применяют для растворения тромбов внутри сосудов, в частности, в легочной артерии.

Еще два метода: эндоваскулярное удаление тромбов из магистральных вен и повторное протезирование артерий с использованием гомографтов. Их применяют без разрезов, что снижает риск осложнений и ускоряет восстановление.

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