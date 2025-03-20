20 марта, 07:40Город
"Мой район. Новости": москвичи смогут сделать высокотехнологичные операции бесплатно
Пациенты больницы имени Давыдовского в Таганском районе в Москве получили возможность бесплатно сделать операцию на сердце и сосудах с помощью новых высокотехнологичных методов. Один из них – ультразвуковой транскатетерный тромболизис. Его применяют для растворения тромбов внутри сосудов, в частности, в легочной артерии.
Еще два метода: эндоваскулярное удаление тромбов из магистральных вен и повторное протезирование артерий с использованием гомографтов. Их применяют без разрезов, что снижает риск осложнений и ускоряет восстановление.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".